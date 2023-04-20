Bayraktar Kızılelma 8. uçuş testini başarıyla tamamladı
Kaynak: İHA
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, "8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
GÖK VATAN'ın #KIZILELMA'sı... ✈️����
8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi.
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 8th flight test. Flew at 630 km/h maneuvering at low altitude over the... pic.twitter.com/HxZASkEHGJ
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 20, 2023
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