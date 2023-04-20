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Bayraktar Kızılelma 8. uçuş testini başarıyla tamamladı
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20 Nisan 2023 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:20 Nisan 2023 Perşembe 19:31:00

Bayraktar Kızılelma 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Kaynak: İHA

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, "8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.


Etiketler : Kızılelma Baykar sosyal medya
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