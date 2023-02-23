VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Spor camiası depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek
Diri fayların tehlikesinin deprem sonrasında da devam ettiği uyarısı
Bakan Dönmez: Binalara doğalgaz geldi
Bakan Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri ve Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi ile görüştü
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti
"Depremde 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 528'i yaralandı"
Depremde yıkılan birçok sitenin müteahhidi tutuklandı!
Deprem bölgesine yönelik kredi taksiti ertelemesi 3 bin orman köylüsünü rahatlatacak
Bayraktar Akıncı TİHA yurt dışındaki bir savunma fuarında ilk kez sergilendi
Bakan Kasapoğlu ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, depremzedeleri ziyaret etti
Bakan Akar: Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik
Hatay'daki enkazlarda bulunan telefon, tablet ve bilgisayarlar polis gözetiminde
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
Türkiye'nin eğittiği Lübnanlı arama kurtarma ekibi 3 kişiyi enkazdan sağ çıkardı
AB, çalışanlarında TikTok'u yasakladı
Ukrayna Savaşı, Çin ile Rusya'nın Batı'ya karşı saflarını sıklaştırdı
"164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı"
"Şehirlerin yeniden hayatiyetini, üretimini sağlayabilmek için bütün planlamalar ortaya konulmaktadı...
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman'ın tamamında artık elektrik var
Depremzedelere kamu kurum ve kuruluşlarında konaklama ve yemek ücretsiz
23 Şubat 2023 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 16:00:00

Bayraktar Akıncı TİHA yurt dışındaki bir savunma fuarında ilk kez sergilendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), uluslararası bir savunma sanayisi etkinliğinde ilk kez sergilendi.

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı ile NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlendi.

Türk savunma sanayisi, son yılların en yüksek katılımıyla etkinlikte yerini aldı. Türkiye'den 50'den fazla savunma sanayisi firması, insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri gibi bir dizi çözümü katılımcılara tanıttı.

İnsansız hava araçları üreticisi Baykar da NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği kapsamında stant açıp, ziyaretçilerini ağırladı.

Baykar heyetine başkanlık eden Genel Müdür Haluk Bayraktar, etkinlik kapsamında birçok ülkeden heyetlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Baykar, etkinlikte Bayraktar Akıncı TİHA'yı sergiledi. Kargo uçağıyla BAE'ye taşınan Akıncı, üzerindeki yerli mühimmatlarıyla tanıtıldı. Bayraktar Akıncı TİHA, böylece ilk kez yurt dışındaki bir savunma sanayisi etkinliğinde vitrine çıkmış oldu. Bayraktar Akıncı TİHA daha önce 3 ülkeyi geçip, yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek Azerbaycan'a ulaşmış ve TEKNOFEST Azerbaycan'da sergilenmişti.

BAE'DEKİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNLERİNİN SAYISI ARTACAK

BAE, Türk savunma sanayisi ürünleri Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Atak helikopteri, akıllı mühimmat ve roketler, deniz platformları ile zırhlı kara araçlarıyla ilgileniyor. Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan projelerle BAE güvenlik güçleri kullanımındaki Türk savunma sanayisi ürünlerinin sayısının artması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, bugüne kadar askeri görevler icra edip doğal afetlerde yürütülen çalışmaların koordinasyonuna katkı sağladı.

Baykar, en çok ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin yanında, Bayraktar Akıncı TİHA için 5 ülkeyle anlaşma yaptı. İhracat sözleşmeleri kapsamında ilk teslimatını bu yıl gerçekleştirecek şirket, satışlarına yenilerini eklemek için de bir dizi görüşme yürütüyor.

Baykar, artan yurt dışı satışlarıyla son 2 yıldır Türk savunma sanayisinin en fazla ihracat yapan şirketi konumuna ulaştı.

Etiketler : bayraktar akıncı tiha savunma fuar insansız hava aracı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX