Bayraktar Akıncı TİHA yurt dışındaki bir savunma fuarında ilk kez sergilendi

Bayraktar Akıncı TİHA yurt dışındaki bir savunma fuarında ilk kez sergilendi

IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı ile NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği eş zamanlı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlendi.

Türk savunma sanayisi, son yılların en yüksek katılımıyla etkinlikte yerini aldı. Türkiye'den 50'den fazla savunma sanayisi firması, insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri gibi bir dizi çözümü katılımcılara tanıttı.

İnsansız hava araçları üreticisi Baykar da NAVDEX Deniz Savunma ve Deniz Güvenliği Etkinliği kapsamında stant açıp, ziyaretçilerini ağırladı.

Baykar heyetine başkanlık eden Genel Müdür Haluk Bayraktar, etkinlik kapsamında birçok ülkeden heyetlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Baykar, etkinlikte Bayraktar Akıncı TİHA'yı sergiledi. Kargo uçağıyla BAE'ye taşınan Akıncı, üzerindeki yerli mühimmatlarıyla tanıtıldı. Bayraktar Akıncı TİHA, böylece ilk kez yurt dışındaki bir savunma sanayisi etkinliğinde vitrine çıkmış oldu. Bayraktar Akıncı TİHA daha önce 3 ülkeyi geçip, yaklaşık 2 bin kilometre kat ederek Azerbaycan'a ulaşmış ve TEKNOFEST Azerbaycan'da sergilenmişti.

BAE'DEKİ TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ÜRÜNLERİNİN SAYISI ARTACAK



BAE, Türk savunma sanayisi ürünleri Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Atak helikopteri, akıllı mühimmat ve roketler, deniz platformları ile zırhlı kara araçlarıyla ilgileniyor. Yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan projelerle BAE güvenlik güçleri kullanımındaki Türk savunma sanayisi ürünlerinin sayısının artması bekleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021'den beri operasyonel olarak görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA, bugüne kadar askeri görevler icra edip doğal afetlerde yürütülen çalışmaların koordinasyonuna katkı sağladı.

Baykar, en çok ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin yanında, Bayraktar Akıncı TİHA için 5 ülkeyle anlaşma yaptı. İhracat sözleşmeleri kapsamında ilk teslimatını bu yıl gerçekleştirecek şirket, satışlarına yenilerini eklemek için de bir dizi görüşme yürütüyor.

Baykar, artan yurt dışı satışlarıyla son 2 yıldır Türk savunma sanayisinin en fazla ihracat yapan şirketi konumuna ulaştı.