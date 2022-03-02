Bayraktar AKINCI B TİHA gökyüzüyle buluştu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek "Taarruzi İnsansız Hava Aracı" olan AKINCI B'nin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.



Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B'nin ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar, "AKINCI B: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı! Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşımını yapan Bayraktar, "[AKINCI A 450x2 900 HP][AKINCI B 750x2 1500 HP]" ifadelerine de yer verdi.

"AKINCI C DE YAKINDA GÖKLERDE OLACAK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750=1500 HP'lik güce sahip AKINCI B'den sonra, 2x950=1900 HP'lik güce sahip AKINCI C de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Twitter hesabından, "Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.