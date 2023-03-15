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15 Mart 2023 Çarşamba 10:20:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 10:20:00

Baykar'dan sınava hazırlanan afetzede öğrencilere 10 bin tablet

Kaynak: AA

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Baykar, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olabilmek için 10 bin tablet bağışlayarak yeni bir kampanyaya öncülük ediyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, asrın felaketi olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin gerçekleştiği ilk andan itibaren yardım çalışmaları yürüten şirket, afetzede öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, Baykar tarafından deprem bölgesinde sınavlara girecek afetzede öğrencilere 10 bin adet tablet bağışlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere dağıtılacak.

"MİLLETİMİZİ VE KURUMLARIMIZI BAĞIŞ KAMPANYASINA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Selçuk Bayraktar, yaşadıkları deprem felaketinin ardından devletin ve tüm sivil toplum örgütlerinin bölgede yaşayanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını, çalışmaya da devam ettiğini bildirdi.

Kendilerinin de Baykar, T3 Vakfı ve Cansağlığı Vakfı olarak gönüllüler ile birlikte insani yardım malzemesi tedariki, konut bağışı, konteyner kent, geçici aşevleri, oyun ve etkinlik çadırları gibi çalışmalarla bölgedeki depremzedelere desteklerini sürdürdüklerini anlatan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

"Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerini de aynı şekilde önemsiyoruz. Bu doğrultuda, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağışlıyor, tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."

Etiketler : asrın felaketi deprem depremzede baykar öğrenci tablet

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