BAYKAR'a 2023'ün ihracat şampiyonları ödülü

Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nın ikinci gününde Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Dr. Murat Ceran, savunma ve havacılık ihracatında başkanlığın stratejisini anlattı.

Konferans kapsamında Orta Doğu, Orta Asya, Uzak Doğu, Amerika, Avrupa ve Afrika başlıklarında ayrı bölgesel değerlendirmeler yapıldı.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da basına kapalı gerçekleşen konuşmasının ardından savunma ve havacılıkta 2023 ihracat şampiyonları olan ilk 5 firma, BAYKAR Makina, TUSAŞ, MKE AŞ, TEI ve BMC'ye ödülleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.

Konferans, yarın sona erecek.