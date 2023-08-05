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05 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00:00

Baykar, Pakistan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda yerini aldı

Kaynak: AA

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Baykar, Pakistan'ın Rawalpindi şehrinde dün resmi açılışı yapılan Ulusal Havacılık-Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı'nda (NASTP) yerini aldı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği açılış törenine Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

Açılış programının ardından Baykar ile NASTP arasında iş birliği anlaşması imza töreni gerçekleştirildi. Anlaşmayı Selçuk Bayraktar ile NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman imzaladı.

Selçuk Bayraktar açılış töreninde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Syed Asim Munir Ahmad Shah, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve NASTP Komutanı Korgeneral Ghulam Abbas Ghumman, Pakistan Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar AKINCI TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Baykar tarafından kurulan "Baykar Teknoloji", Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacak.

NASTP bünyesinde AR-GE faaliyetleri yürütecek olan Baykar Teknoloji, tarafların karşılıklı inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacak. Böylece Türkiye ve Pakistan'ın asırlara dayanan güçlü bağları yüksek teknoloji ile geleceğe daha da sağlam bir şekilde taşınacak.

KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİNİN TEMELİ ATILDI

Baykar'ın NASTP bünyesinde gerçekleştireceği AR-GE çalışmaları ile gelecekte yürütülecek kapsamlı iş birliğinin de temeli atıldı. Bu sayede Baykar, Pakistan ile geliştirdiği iş birliğini stratejik alanlarda daha da derinleştirecek.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 7 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

Etiketler : baykar pakistan ulusal havacılık uzay bilimi ve teknoloji
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