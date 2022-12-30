Baykar ile Aselsan arasında işbirliği... AKINCI'da bir test daha başarıyla tamamlandı
Kaynak: TRT Haber
Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Aselsan ile yürütülen işbirliği kapsamında bir testi daha başarıyla tamamladı. Baykar, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamerası ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
Bayraktar #AKINCI ✈️����— BAYKAR (@BaykarTech) December 29, 2022
✅ @Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı.��
✅ Aselsan LGK Shooting Test carried out with Aselsan-developed CATS camera has been successfully completed.�� #Baykar �� @Aselsan pic.twitter.com/0vuI4RohcT