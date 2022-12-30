Baykar ile Aselsan arasında işbirliği... AKINCI'da bir test daha başarıyla tamamlandı

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamerası ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.