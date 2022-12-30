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30 Aralık 2022 Cuma 08:25:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 08:25:00

Baykar ile Aselsan arasında işbirliği... AKINCI'da bir test daha başarıyla tamamlandı

Kaynak: TRT Haber

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Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, Aselsan ile yürütülen işbirliği kapsamında bir testi daha başarıyla tamamladı. Baykar, Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi'nin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamerası ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Baykar Bayraktar AKINCI TİHA Aselsan CATS kamerası
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