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04 Eylül 2020 Cuma 12:03:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 12:03:00

Başkan İsmail Demir paylaştı... REDET-II düşmanı kör edecek

Kaynak: Akşam

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Demir ASELSAN tarafından geliştirilen ve kabiliyeti yükseltilen REDET-II'nin teslimatlarının sürdüğünü kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya twitter hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen REDET-II hakkında açıklamada bulundu.

Başkan Demir, paylaşımında şunları ifade etti:

"Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET-II) Projesi kapsamında Radar Elektronik Destek sistemi teslimatlarımız devam ediyor."

"REDET-II Sistemi ile Silahlı Kuvvetlerimizin Elektronik Harp kabiliyetlerini daha üst seviyeye çıkarıyoruz."

Demir'in paylaşımı ise şu şekilde:

Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET) sisteminin özellikleri

REDET-II SİSTEMİ

Tehdit radarları tespit, teşhis etmekte ve elektronik taarruza esas olmak üzere radarların gerekli bilgilerini yönleriyle birlikte belirleyerek Elektronik Muharebe Düzeni’ni (EMD) oluşturacak.

Tespit işlemleri çerçevesinde, radara ait birincil (frekans, darbe genişliği, darbe genliği vb.) ve detay (anten taraması, darbe içi modülasyon vb.) parametrelerini otomatik olarak ölçmekte ve tespit edilen yayınlardan yayın listesi oluşturuyor. Tespit edilen radarların GVD ve/veya Tehdit Kütüphanesinden sorgulanması sonucu kimliklendirme işlemleri otomatik olarak gerçekleşiyor. Sistemde olay kaydı ve ilgilenilen radarlara ilişkin taktik kayıt/darbe içi kayıt işlevleri yürütülüyor. Radar ED Sistemi yüksek kazançlı anten yapılarına, Geniş ve Dar Bant alma hatlarına, yüksek güvenilirlikli parametre belirleme yeteneklerine ve geniş kapsamlı kayıt/analiz alt yapılarına sahip.

Tespit edilmiş hedef radarların kapsama alanlarını azaltmak veya belirli süreler için harekât dışı bırakmak maksadıyla aldatma veya karıştırma formlarında elektronik taarruz uygulanır. Sistem, sahip olduğu ‘Destek Tespit Alt Yapısı’ ile elektronik taarruz uygulayacağı hedef radarları tespit edebiliyor. Hedef radarlara karşı DRFM tabanlı yapısıyla evre uyumlu ve uyumsuz karıştırma ve aldatma tekniklerini uygulayabiliyor. Radar ET Sistemi, tümleşik almaç, teknik üreteç, aktif faz dizili karıştırma gönderme birimlerine ve yüksek çıkış gücü sağlayan çoklu katı hal güç yükselteçlerine sahip. Elektronik huzme yönlendirme yeteneği ile birden çok radara eş zamanlı olarak taarruz edilebilir.

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