Başkan Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine şahit olmalısınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katıldı. "Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e, Cumhuriyet'imizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum" diyen Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Teknolojiye meraklı buradaki evlatlarımızın mutluluğunu, sevincini, coşkusunu gördükçe ülkemiz adına umutlarımız da katlanıyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum."

MUHALEFETE ÇAĞRI: GELİN GÖRÜN

"İleri teknoloji ülkemiz yerine on bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz. Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine de şahit oluyoruz. Çiğli Hava Üssü'nde Kızılelma, Akıncı, Anka, Hürjet, TB2, TB3, Gökbey, Atak ile birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var. Burada ayağına vurulan asırlık zincirleri parçalayan Türk milleti var. Burada Türkiye Yüzyılı'nın mahsun ve mazlum gönülleri aydınlatan ışığı var. Sizler Türkiye'nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz. Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor. Sizlerin başarıları milletimizle birlikte Asya'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Türkistan'a gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize de cesaret aşılıyor. Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğüne kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor."

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

TEKNOLOJİDE DÜNYA LİGİNDEYİZ

"Dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda kamu hizmetlerinde dijital teknoloji araçlarını yaygınlaştırıyoruz. Elektronik devlet uygulamamızda 7 bin 300 hizmet sunuluyor. Şu an yaklaşık 64 milyon insanımız elektronik devlet kapısını kullanıyor; Avrupa'da örnek gösteriliyor. Birileri hâlâ akılalmaz iddialarla karalama kampanyalarını sürdürse de ilk yerli elektrikli aracımız Togg'un üretimi artarak devam ediyor. Geçen haftaki ABD ziyaretimizde rekabet iyidir diyerek Tesla'yı da ülkemizde yatırım yapmaya davet ettik. Hava gücümüzde çarpan etkisi olacak Kızılelma ile ilgili testleri hızla tamamlıyoruz. Kaan'ın üretim sürecini adım adım gerçekleştiriyoruz."

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Başkan Erdoğan'a plaket takdim etti.

İZMİR 2024'TE HİZMETLE TANIŞACAK

Başkan Erdoğan, CHP'nin elindeki belediyeleri hizmetle tanıştıracaklarını söyledi: "31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde bu kazanımları daha da ileriye taşıyacağız. İzmirlinin iradesini çantada keklik görenlerin işi bundan sonra daha zor. İzmir'i gerçek belediyecilikle tanıştırmakta kararlıyız. Son seçimlerde milletimize güven tazelemesiyle fetret devri yaşayan şehirlerimizi hizmetle buluşturacağız."

ÜLKEMİZİ SİZE TESLİM EDECEĞİZ

"Sizi ideolojik at gözlükleriyle tanımlamaya çalışanlara prim vermedik. İçeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelerin amacı size daha güçlü, itibarlı bir Türkiye teslim etmek içindir. Bizden öncekilerin bedel ödeyerek bizlere bıraktığı emaneti Allah'a hamdolsun 40 yıldır onurla, vakarla taşıdı."

VAATLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ

"Bir taraftan 6 Şubat depremlerinin yaralarını sararken diğer taraftan gençlerimize olan sözlerimizi yerine getiriyoruz. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize seçim döneminde vaat ettiğimiz cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz 10 gigabaytlık internet sözümüzü tutuyoruz. Başkaları ne yaparsa yapsın hangi ihtiraslar peşinde koşarsa koşsun biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz."

GELECEK YIL TEKNOFEST'E KATILACAĞIM

başkan Erdoğan New York Türkevi'nde kabul ettiği SpaceX'in ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ı Teknofest'e davet etmişti. Erdoğan'a sosyal medya üzerinden teşekkür eden Musk, "Teknofest'te yarışan tüm takımları tebrik ederiz. Davetiniz için teşekkür ederiz Sayın Başkan. Gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

MEMNUNİYET DUYARIZ

Başkan Erdoğan, Musk'un paylaşımına; "Sevgili Musk, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te gelecek yıl seni de görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Kazan-kazan anlayışıyla gerçekleştireceğimiz işbirlikleriyle, ülkemize ve insanlığa katkılar sunacağımıza inanıyorum " cevabını verdi.