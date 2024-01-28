BARKAN kar, çamur dinlemedi 1000 kilometreyi devirdi

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının yerli ve milli savunma sanayisi ürünleriyle karşılanması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalar çok yönlü sürüyor.

Bu çalışmalarda insansız sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları önemli bir yer tutuyor. Uzun süredir kullanılan insansız hava araçlarının çeşitliliği artarken son dönemde bunlara insansız kara ve deniz araçları eklenmeye başladı.

İnsansız kara araçlarında farklı sınıflarda yerli ve milli çözümler göreve hazır hale getirilirken, ortaya çıkan platformlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunuluyor.

Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan araçlardan biri de "orta sınıf 1. seviye insansız kara aracı" BARKAN. HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olan BARKAN, ilk versiyon aracın kullanıcı isterlerine uygun olarak geliştirilmesiyle ortaya çıktı.

Saha testlerinin ardından 2023 sonunda envantere giren BARKAN, kar ve çamurla kaplı, zorlu coğrafi koşullarda bugüne kadar 1000 kilometreden fazla mesafe katetti.

BARKAN, sahip olduğu özelliklerle güvenlik güçlerine karşı asimetrik tehditleri ortadan kaldırmanın yanı sıra zorlu arazi ve sert hava koşullarının üstesinden gelebiliyor. Yüksek riskli askeri görevlerde muharebe etkinliğini artıran BARKAN, çeviklik gerektiren birçok senaryoda ileri güvenlik sağlamak üzere tasarlandı.

Modüler yapısı ve son teknoloji faydalı yük opsiyonları ile BARKAN, farklı tip silahlarla taarruz, ekipman taşıma, yaralı intikali, bomba imha, keşif ve gözetleme, savaş hasar keşfi gibi birbirinden farklı görevleri ileri otonom özellikleriyle yerine getirebiliyor. BARKAN, sürü altyapısıyla diğer otonom araçlarla ortak harekat gerçekleştirebiliyor.

BARKAN, saatte 13 kilometreden fazla hıza ulaşıp, 5 saatten uzun görev yapabiliyor.

KULLANICININ GÜVENİNİ KAZANDI



HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN aracının zorlu arazi koşullarında yapılan doğrulama testlerinde 1000 kilometreyi aşarak sahada kullanıcının güvenini kazandığını söyledi.

Ataoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının çizdiği misyon doğrultusunda HAVELSAN olarak çalışmalarımızı yoğun şekilde yürütüyoruz. Bu kapsamda otonomi ve komuta kontrol yazılımlarında iyi bir noktaya geldik. BARKAN projesi bu anlamda bizim için önemli bir referans noktası oldu. HAVELSAN'ın bu yazılım kabiliyetlerini önümüzdeki dönem birçok platform üzerine entegre etmek için çalışma yürütüyoruz. Robotik ve otonom sistemler alanında önümüzdeki dönemde daha fazla yeniliğe öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sonucu olarak önümüzdeki günlerde HAVELSAN'ın geliştirdiği yazılım kabiliyetlerini sahada birçok platformla göstermeyi planlıyoruz."