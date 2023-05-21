Balıkçıl bir dinozor türü keşfedildi

Protathlitis cinctorrensis adlı bu tür, yaklaşık 10-11 metre uzunluğunda ve balık yiyen bir etçildi. Araştırmacılar, diğer bilinen spinosaurid örnekleriyle karşılaştırma yaparak fosillerin yeni bir tür ve aynı zamanda yeni bir spinosaurid cinsi olduğu sonucuna vardılar. Protathlitis cinctorrensis adını Yunanca "şampiyon" anlamına gelen bir kelimeden ve fosillerin bulunduğu Cinctorres kasabasından alıyor. Ayrıca bu türün adlandırılmasında 2021 yılında Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal C.F. futbol kulübüne de atıfta bulunuluyor.

