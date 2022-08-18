Bakan Varank: Uzaya gidecek ilk Türk bu sene bitmeden belli oluyor

Saklıkent-Antalya Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapıldı. Açılışta Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok sayıda davetli de yer aldı.

Saklıkent Gökyüzü Gözlem Şenliği'nin açılış programında konuşan Bakan Mustafa Varank, pandemi ve orman yangınları nedeniyle gözlem etkinliğinin 2 yıldır düzenlenemediğini belirterek, "Gördüğüm coşku ve heyecandan anlıyorum ki, aslında hepimiz Saklıkent'te göğe bakmayı özlemişiz. Burası ülkemizdeki ilk gözlem etkinliğine ev sahipliği yapan çok özel bir yer. Gökyüzü meraklılarıyla burada tutuşturduğunuz bilim ve teknoloji meşalesi şimdi Anadolu'nun birçok şehrine yayıldı" dedi.

VAN'DA KALAŞNİKOF YERİNE TELESKOP

Diyarbakır'daki gökyüzü gözlem şenliğinin ardından Van'da terör örgütünün dağa eleman devşirmek için kullandığı mekanda gökyüzü gözlem etkinliği düzenlediklerini belirten Bakan Varank, "Birileri gençliğin eline kalaşnikoflar verip, onları dağa ölüme gönderirken, biz çocuklarımızın ellerine teleskoplar vererek onları uzaya ve bilime yönlendiriyoruz. Biliyorum ki bu sözlerim birilerini oldukça rahatsız ediyor. Ama ben bu gerçeği her yerde söylemeye, haykırmaya devam edeceğim. Çünkü biz terörün kökünü kazıdığımız gibi, her yerden terörün bütün izlerini de silip atacağız. O bölgeler artık kan ve gözyaşıyla değil, bilim ve teknolojiyle anılacak" dedi.

ERZURUM'DA AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TELESKOBU

Van'dan sonra Erzurum'da düzenlenen etkinliği anlatan Bakan Varank, yakın bir gelecekte Erzurum'un adının uzay çalışmalarında çok daha sık duyulacağını söyledi. Varank, "Çünkü biz yaptığımız dev bir yatırımla Avrupa'nın alanındaki en büyük teleskobunu Erzurum'da inşa ettiğimiz Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kuruyoruz. Yüksek çözünürlüğü ve sahip olduğu teknolojiyle Hubble teleskobuyla yarışabilecek bir teleskop olacak. Böylece dünya çapında ses getirecek işlere inşallah Erzurum'da imza atılacak" diye konuştu.

3 ETKİNLİĞE 30 BİNİN ÜSTÜNDE KATILIM OLDU

Harcanan emeklerin karşılık bulduğu ve tüm Türkiye'den şu ana kadarki 3 gökyüzü etkinliğine katılımın 30 bini aştığını anlatan Bakan Varank, Saklıkent'i ise şöyle anlattı:

"Buranın ne farkı var, burada ikisi robotik olmak üzere tam otomatik 4 optik teleskobumuz Gözlemevi'nde bulunuyor. 500'e yakın ulusal ve uluslararası gözlem projesiyle çok sayıda keşfe de burada imza atıldı. Bu teleskopları ziyaret edebileceksiniz, ay, Satürn, Jüpiter, Güneşi incelediğimiz teleskobu sizler de inceleyebileceksiniz. Sadece gece değil, gün boyunca devam eden etkinliklerimiz var. Uzay ve astronomi dolu 4 gün sizleri bekliyor."

TEKNOLOJİK VE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Bir ülkenin bağımsızlığının teknolojik ve ekonomik bağımsızlığıyla eş değerde olduğunu belirten Varank, "İşte biz de tam bu noktada tam bağımsız Türkiye'yi inşa etmek üzere sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonumuzu ortaya koyduk. Bu vizyon Türkiye'yi teknoloji üretiminde global bir üs yapmanın adımıdır. Savunma sanayiinden otomotiv sektörüne, uzay bilimlerinden yazılım teknolojilerine kadar ortaya koyduğumuz politikaların bir bütünüdür" dedi.

İLK TOGG'LAR 29 EKİM'DE ÜRETİM BANDINDAN İNİYOR

Bu vizyon çerçevesinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini de söyleyen Bakan Varank, "Savunma sanayiinde ülkemizin ortaya koyduğu başarı herkesin malumu. Bayraktar'dan TCG Anadolu gemisi ve milli muharip uçağa kadar birçok kritik teknolojiyi artık yerli ve milli imkanlarımızla kendimiz geliştirebiliyoruz. Ürettiğimiz İHA'lar şimdiden savaşların kaderini değiştirmeye başladı. Otomotiv sektöründe TOGG'la tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Doğuştan elektrikli bu teknolojik aracımızla değişen ve dönüşen otomotiv sektöründe yeni bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. 29 Ekim'de TOGG fabrikasının açılışını yaparak ilk seri üretim araçları üretim bandından indireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde 100 yıllık bir hayali gerçekleştirerek insanımızın aslında inandığında neleri başarabileceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olacağız."

UZAYA GİDECEK İLK TÜRK VATANDAŞININ SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hükümet olarak titizlikle üzerinde durdukları milli uzay programına hız kesmeden devam ettiklerini de anlatan Bakan Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk'le ilgili seçim süreci hakkında da şu açıklamada bulundu:

"Milli gözlem uydumuzu inşallah 2023 yılı başında yörüngesine fırlatacağız. Seçilecek bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek üzere 10 günlüğüne Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Buradaki seçim süreci büyük titizlikle devam ediyor ve bu topluluk içerisinde oraya canla başla gitmek isteyen gönüllüler var. Bakalım ülkemizi gururla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kim temsil edecek, bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kim taşıyacak, biz de heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. İnşallah bu süre bitmeden uzaya gidecek ilk vatandaşımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

18-21 Ağustos tarihleri arasındaki Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde Türkiye'nin 52 ilinden gökyüzü meraklıları, 30 teleskop ve 78 astronomun rehberliğinde saat 04.00'e kadar tüm gezegenler ve gök cisimlerini inceleyecek, gündüzleri de eğitim seminerleri düzenlenecek.