VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yaptığımız hizmetlerle artık Türkiye sağlıkta dünyada model haline geldi"
"Yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak"
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
"Türkiye'nin gençleri büyük hedefler istikametinde yürüyor"
29 Nisan 2023 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 15:15:00

Bakan Varank, TEKNOFEST'i ziyarete gelen yabancı mevkidaşları ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret eden yabancı mevkidaşları ile bir araya geldi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalin ilk gününden bu yana alandaki çeşitli açılışlara katılan ve ziyaretlerde bulunan Varank, TEKNOFEST için Türkiye'ye gelen bakanlar onuruna verilen yemeğe katıldı.

Bakan Varank, burada Burkina Faso Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Kassoum Coulibaly, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Libya Milli Birlik Hükümeti Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Ali Ömer ile Nijerya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Adeleke Olorunnimbe Mamora ile bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Varank, geleneksel hale gelen TEKNOFEST vesilesiyle, Türkiye'nin davetine icabet eden, heyecanına ve coşkusuna ortak olan yabancı ülke temsilcilerine teşekkür etti.

"TEKNOFEST, TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞMESİ NOKTASINDA BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Bakan Varank, TEKNOFEST'in ilkinin yapıldığı 2018 yılındaki ziyaretçi sayısı kadar takımın artık bu etkinliğe katıldığını, 41 ana 102 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 66 ülkeden takımların başvuru yaptığını söyledi.

TEKNOFEST'in teknoloji meraklısı gençleri bir araya getirme, toplumda bilim, teknoloji ve yenilik konusunda farkındalık oluşturma, bilim ve teknolojide nitelikli insan kaynağını geliştirme anlamında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Varank, festivalin teknoloji girişimciliğin gelişmesi noktasında büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Varank, TEKNOFEST'te roketler, otonom sürüş sistemleri, insansız hava araçları, hyperloop, çip tasarımı, akıllı ulaşım, uydu gibi Türkiye için kritik teknoloji alanlarında gelecek vaat eden projelerin sergilendiğini belirtti.

Katılımcı ülke bakanları ve yabancı heyet başkanları ile yapılan görüşmeye BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu eşlik etti.

Etiketler : mustafa varank teknofest girişimci teknoloji
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik

Demet Akalın: 10 gün önce kavga ettik
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı

Buray şarkıcı olma yolculuğunu bakın nasıl anlattı
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Helallik istedi

Helallik istedi
4 ay sonra sahnede

4 ay sonra sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX