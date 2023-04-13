Bakan Varank TEKNOFEST Robotaksi yarışmacılarına Togg deneyimi yaşattı

Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi yerleşkesinde direksiyon başına geçerek yarışmacılarla tur atan Varank, öğrencilere Togg deneyimi yaşattı.

Gebze Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Bölümü öğrencisi Sude Şeker, AA muhabirine, Togg'un kısa sürede hızlanmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Deneyimini paylaşan Şeker, "Televizyonda gördüğümüzden katbekat daha güzelmiş. Aracın içi olsun dışı olsun çok güzelmiş. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın da olması bizi mutlu etti. Ani hızlanıp yavaşlaması kusursuz derecede mükemmeldi. Ayrıca araç çok sessiz, ne hızlandığını ne de durduğunu anlayabildik." diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesinde yazılım mühendisliği okuyan Nergis Ravza Özkara da Togg'a binmenin kendisine sürpriz olduğunu dile getirdi.

Yarışmaya gelirken böyle bir deneyim yaşayacağını düşünmediğini belirten Özkara, "Bu kadar çabuk ivme kazanması ve bunu yaparken de sessiz olması, bu kadar aksam varken... Ortaya resmen sanat eseri çıkmış." dedi.

Öğrencilere kendilerine bu deneyimi yaşatan Bakan Varank'a teşekkür etti.