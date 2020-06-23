Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: PARDUS, Diyanet'in 10 bin bilgisayarında kullanılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bakanlık arasında imzalanacak protokolün ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Varank Diyanet merkezlerinde yerli ve milli olan PARDUS'un yaygınlaştırılacağını işaret ederek "İmzalayacağımız protokolle PARDUS, Diyanet'in merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılan 10 bin bilgisayara yaygınlaştırılacak." ifadelerine yer verdi.

YENİ SÜRÜMLER GELİYOR

Bakan Varank yalnızca bununla sınırlı kalınmayacağını, "Yeni teknolojiler için Pardus sürümleri hazırlıyoruz. Pardus, masaüstü çözümleri yanında akıllı cihazlar arasında da yerini alacak." sözleriyle açıkladı.

YAZILIM ALANINDA DEVRİM

Konuşmasında yazılım gibi önemli altyapı alanlarının geliştirileceğini vurgulayan Bakan Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını açıkladı.