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21 Ocak 2024 Pazar 17:21:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 17:21:00

Bakan Kacır'dan uzay ekonomisi açıklaması: Daha fazla pay alacağız

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."

Etiketler : uzay sanayii milli uzay programı uzay ekonomisi
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