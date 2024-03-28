Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uşak programı kapsamında Valiliği ziyaret etti, Uşak Üniversitesinde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da katıldığı buluşmada bir konuşma yapan Kacır, Türkiye nüfusunun ortanca yaşının 33 olduğunu, Avrupa ülkelerine göre 10-15 yaş daha genç bir topluma sahip olduklarını, Türk gençlerinin son dönemde kendilerini ispat eden işlere imza attıklarını söyledi.

Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Türkiye, son 20 yılda savunmada, havacılıkta dünyaya parmak ısırtan bir başarı hikayesi ortaya çıkardı. Bu başarı hikayesi de Türk gençleri sayesinde ortaya çıktı. Türkiye'nin iftihar kaynağı projeler sizler gibi gencecik insanların oluşturduğu mühendislik takımları tarafından geliştirildi. Türk milletinin öz evlatları, Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kızılelma ve Kağan'la gökyüzüne imzalarını attılar. Demek ki bu milletin evlatlarının dünyadan geri kalır bir yanı yokmuş. Önlerindeki takozlar, engeller kaldırıldığında bu milletin evlatları dünyanın en yüksek teknolojili ürünlerini üretebiliyorlarmış."

Yeni başarı hikayelerini Türk gençliğiyle birlikte sürdürmek istediklerini vurgulayan Kacır, TEKNOFEST'in gelişim hikayesine değindi.

TEKNOFEST'in dünyada eşi benzeri olmayan bir toplumsal seferberlik, bir dip dalga olduğunu dile getiren Kacır, savunma ve havacılıktaki başarı hikayesini uzaya taşımak için yoğun çalışma yürüttüklerine dikkat çekti.

İlk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı 8 Temmuz 2024 haftası uzaya göndereceklerini, kendi haberleşme uydularını üretebilen 11 ülkeden biri olacaklarını bildiren Kacır, "Bütün bunlar sizler gibi gencecik insanların dahil olduğu, öncüsü olduğu projeler. Bütün bu geliştirme ekiplerinde bizim yaş ortalamamız 27-28'dir. Dolayısıyla bu yolculukta çok daha fazla gence ihtiyacımız var. Bugün savunma sanayisinde 3 bin firmamız 80 bin kişilik insan kaynağımız var. Bu sayede savunma sanayi ihracatımızı 250 milyon dolardan 5,5 milyar dolarlara çıkarabildik. Bu sayede kritik projeleri tamamlayabildik." dedi.

HİBRİT ROKET MOTORU TEKNOLOJİSİ



Uzayda da çok daha geniş bir ekosistem inşa etmek istediklerini ifade eden Kacır sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzay teknolojilerinde paradigma değişimi yaşanıyor. 10 yıl önce uzaya yılda 100 uydu gönderiliyordu. Şimdi yılda 2 bin uydu gönderiliyor. Alçak yörünge takım uydularıyla yer kürenin etrafında haberleşme ve internet hizmetleri sağlanıyor artık. Nihayetinde bütün bu gelişmeler Türkiye gibi ülkeler için yeni fırsat pencereleri açıyor. İşte biz bu anlayışla Ay Programını başlattık. İmece 600 kilometrede görev yapan yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede görev yapacak ve yaklaşık 4 bin 250 kilogramlık çok daha sofistike bir uydu ama hedefimiz 380 bin kilometre ötedeki Ay'a kendi milli hibrit roket motorumuzu ateşleyerek erişecek uzay aracını da sizlerle birlikte geliştirmek. Bunu yapabilecek imkan ve kabiliyeti var bu ülkenin. Hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biriyiz. Kendi uzay aracımızla aya erişmeyi bu teknoloji sayesinde başarabilirsek bunu başarmış ilk ülke olacağız ve inşallah uyduların yörüngeler arası transferlerini sağlayacak uzay araçlarını rekabetçi olarak geliştirip dünyaya ihraç edebileceğiz."

Programa Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Bakan Kacır, daha sonra Uşak Belediye Başkanı ve AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'ı makamında ziyaret etti, Uşak Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.