"Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz"

Bakan Kacır: Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı karşılamak için biraz daha bekleyeceğiz. Mürettebatı güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirmek için iniş bölgesinin hava koşullarının uygun olmadığı değerlendirildi. Bir sonraki ayrılma tarihi (tahmini) 5 Şubat saat 17.00 ve Dünya'ya dönüş (tahmini) 6 Şubat saat 17.50."