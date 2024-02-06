Bakan Kacır: Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz
Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.
Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:
"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."
İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz. https://t.co/x602PHtrNe— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 6, 2024
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