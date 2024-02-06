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"Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz"
06 Şubat 2024 Salı 10:45:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 10:45:00

Bakan Kacır: Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."

Etiketler : mehmet fatih kacır astronot alper gezeravcı
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