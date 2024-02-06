"Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz"

Bakan Kacır: Gezeravcı'nın dönüşü için beklemeye devam edeceğiz

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, hava durumunun hala uygun olmaması nedeniyle tekrar ertelendi.

Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi

Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden Gezeravcı'nın dönüşünün tekrar ertelenmesini şöyle değerlendirdi:

"İniş yapılacak bölgedeki hava koşulları halen uygun olmadığından, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibinin dönüşü için beklemeye devam edeceğiz."