VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, Ukrayna'ya ait 38 İHA'yı düşürdü
Medvedev'den tansiyonu yükseltecek açıklama! "Almanya bizimle savaşa hazırlanıyor"
Haiti'de yüzlerce mahkum firar etti
Başkan Erdoğan: Yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sandıkta vereceğiz
Papa Franciscus, Gazze için "Yeter artık lütfen" dedi
Rusya: Almanya Rusya ile savaşa hazırlanıyor
03 Mart 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 16:00:00

Bakan Kacır: Ay-yıldız kutuplarda. 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan bilim insanlarımız ülkemize döndü

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yaklaşık bir ay sürede, 4'ü yabancı 24 kişiden oluşan bilim ekibi, çevre ve kirlilik araştırmaları, enerji sistemleri gibi farklı alanlarda çalışmalarını başarıyla tamamladı." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonundaki 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin tamamlanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bilimsel çalışmaları himaye etmenin yanında Antarktika'daki geçici bilim üssünü kalıcı hale getirmek ve Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde asli üyeler arasında yer almak için çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Kacır, "Ay-yıldız kutuplarda. 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tamamlayan bilim insanlarımız ülkemize döndü. Yaklaşık bir ay sürede, 4'ü yabancı 24 kişiden oluşan bilim ekibi, çevre ve kirlilik araştırmaları, deniz bilimleri çalışmaları, atmosfer ve uzay gözlemleri, enerji sistemleri, astrofizik gibi farklı alanlarda çalışmalarını başarıyla tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : mehmet fatih kacır sanayi ve teknoloji bakanlığı tübitak mam kutup araştırmaları enstitüsü ulusal antarktika bilim seferi
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı

Pamuk Pars, Uludağ'da enerji depoladı
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

Nilperi Şahinkaya'nın Sezen Aksu'ya benzerliği şaşırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX