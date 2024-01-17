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17 Ocak 2024 Çarşamba 18:05:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 18:05:00

Bakan Kacır 24 TV'ye konuştu: Bir tarihe şahitlik ediyoruz

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Uzay Misyonu'na ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Bir tarihe şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolculuğunda büyük bir hızla ilerliyor.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Uzay Misyonu'na ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, kendi geliştirdiği roketlerle insanlı-insansız uzay misyonları icra edeceği kapasiteye erişiyor." diyen Bakan Kacır, "Biz hiçbir projeyi yapmış olmak için yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeleri çok yakından takip ediyor. Bu kararları verirken çok yönlü olarak bunların Türkiye'ye getireceği kazanımları irdeliyor. Türkiye bu yarışta 'bende varım' diyor. Uzay çalışmalarında iddialı bir ülke olmak adına bu önemli bir adım olacak. Türk gençlerinde artık muazzam bir özgüven var." şeklinde konuştu.

'BU ÖZGÜVENİ ZATEN GERÇEKLEŞEN MİLLİ TEKNOLOJİ PROJELERİYLE KAZANIYOR'

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdü:

Hep birlikte Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bilimsel çalışmaların, Ar-Ge inovasyon faaliyetlerinin, teknolojik girişimlerin önünü açmayı bütün bu projelerin merkezine koyuyoruz. Burada yapılacak çalışmalar belki sağlık alanında belki malzeme bilimi alanında yepyeni bir keşfin ilk adımı olacak.

'TÜRK GENÇLERİNİN ÇOK DAHA BÜYÜK MİSYONLARA İMZA ATMA İDDİASINI GÜÇLENDİRECEK'

Bakan Kacır, bu misyonunun hafızalarda bırakacağı iz Türk gençlerinin çok daha büyük misyonlara imza atma iddiasını güçlendireceğinin altını çizerek, "Türk gençleri bu özgüveni zaten gerçekleşen milli teknoloji projeleriyle kazanıyor. Bundan sonra hepimiz, sonraki yolculukların hangi Türk astronotlar tarafından gerçekleşeceğini takip edeceğiz. Çok uzak olmayan bir zamanda bir Türk kadını uzaya gitmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Uzay Misyonu Milli Teknoloji Hamlesi Liderlik
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