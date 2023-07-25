VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar TB2 MAM-L ile donatıldı
Kastamonu'da 110 kişiyi daire satma vaadiyle dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı
İsveçli aktivistler: Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılmalı
Almanya: İsrail'de yaşanan gerilimi endişeyle takip ediyoruz
80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti
25 Temmuz 2023 Salı 16:15:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 16:15:00

Bakan Güler: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, ordumuzu yerli ve milli teknolojiyle donatmak

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hedefimiz, ordumuzu yerli, milli, modern teknolojiye haiz harp araç gereç ve mühimmatıyla donatmak, günümüz ve geleceğin muharebe ortamında ordumuzun etkinliğini artırmaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı TÜYAP'taki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023'ün açılış töreninde yaptığı konuşmada, alanında en büyük uluslararası organizasyonlardan olan fuarın bu sene on altıncısının düzenlendiğini belirtti.

Savunma ve güvenlik konusunun ülkeler için her zaman büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Güler, "Özellikle son dönemde bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı, artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir dönemden geçilmektedir. Böylesine hassas bir ortamda ulusal güvenlik konusu ile onun ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisini geliştirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen milli teknoloji hamlesiyle, bu alanda yerli ve millilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdığına işaret eden Güler, şunları söyledi:

"Artık, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bugün yurt içinde ve sınır ötesinde büyük başarı ile icra edilen harekatlarda, mavi ve gök vatanımızın hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunmasında, başta dost ve kardeşlerimizin haklı davalarına verilen destek olmak üzere birçok coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerimizin katkısı açıkça görülmektedir. Savunma sanayinde ulaştığımız bu üstün seviye bizler için bir gurur kaynağıdır. Yerlilik ve millilik parolasıyla çıktığımız bu yolda ülkemizin milli savunma stratejilerini ve teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın başladığı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında temel hedefimiz, ordumuzu yerli, milli ve en modern teknolojiye haiz harp araç gereç ve mühimmatıyla donatmak böylece günümüz ve geleceğin muharebe ortamında ordumuzun etkinliğini ve caydırıcılığını daha da artırmaktır."

"YENİ FIRSATLAR OLUŞTURACAK"

Tasarımdan üretime yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen ürünlerin önemli bir ihracat kalemi haline de geldiğine dikkati çeken Güler, "Dünya çapında talep gören gelişmiş silah sistemlerimizin kardeş, dost ve müttefik ülkelere ihracıyla bir yandan ülke ekonomimiz güçlenmekte diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle uluslararası alanda kurduğumuz kapsamlı ilişkiler ve işbirliklerimiz de çok yönlü olarak geliştirilmektedir." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca icra edilen IDEF'i, savunma sanayi ekosisteminde faaliyet gösteren temsilcilerle işbirliklerini güçlendirmek için önemli bir platform olarak nitelendiren Güler, "Bu anlamda IDEF 2023'ün ülkemizin savunma sanayinde ulaşmış olduğu imkan ve kabiliyetleri tüm dünyaya tanıtacağına, paydaşlarımız ve ortaklarımızla yeni işbirliği imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağına, yeni fırsatlar oluşturarak ilişkililerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : yaşar güler ordu teknoloji idef 23
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Sabancı'dan Hande'ye serenat!

Sabancı'dan Hande'ye serenat!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX