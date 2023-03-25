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25 Mart 2023 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 12:00:00

Aydın'da yeni bir böcek türü bulundu

Kaynak: AA

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Aydın'da "Leptomastix baspinari Japoshvili" adı verilen yeni bir böcek türü bulundu.

Adnan Menderes Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Sultanhisar Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Yerlikaya, Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. M. Bora Kaydan ve Gürcistan Ziraat Üniversitesinden Prof. Dr. George Japoshvili tarafından sürdürülen çalışmada, unlu bitler üzerinde yeni bir tür tespit edildi.

Bilim dünyası için yeni tür niteliğinde olduğu kaydedilen böcek türüne "Leptomastix baspinari Japoshvili" ismi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yerlikaya, unlu bitlere karşı biyolojik mücadele çalışmalarının önem kazandığını belirterek, Didim, Kuşadası ve Efeler'den örnekler aldıklarını ifade etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aydın'da bulunan ve dünyada da ilk olan bu böceğe hocamın da soyadının verilmiş olması benim için gurur vericidir. Unlu bitlerin biyolojik mücadelesinde kullanılmak üzere zararlının predatör ve parazitoitlerinin belirlenmesi, hatta bu türlerin üretilerek salımının yapılması klasik biyolojik mücadelenin ana unsurlarından bir tanesidir. Söz konusu çalışmada Aydın'da unlu bitler üzerinde; dünya için bir yeni tür, Türkiye için dört yeni kayıt olmak üzere toplamda 19 parazioit türü belirlenmiştir. Böylelikle Türkiye doğal düşman faunasına katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma, ileriki yıllarda yapılacak biyolojik mücadele çalışmaları açısından da yol gösterici olacaktır."

Etiketler : aydın böcek türü bilim dünyası

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