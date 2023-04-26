Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST yarın başlıyor

İlk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını 7'nci kez İstanbul'da açacak.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

2018 VE 2019'DA İSTANBUL'DA YAPILDI

Etkinliğin ilki 2018'de İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 2018'deki TEKNOFEST kapsamında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4 bin 333 takım, 20 bin genç başvuru yaptı. 2018'deki festivali 550 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST'in ikincisi ise 2019'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. TEKNOFEST 2019'da 19 farklı kategoride gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. TEKNOFEST, 2019 yılında 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline geldi.

TEKNOFEST GAZİANTEP, 2020'DE KATILIMCILARI AĞIRLADI

Sonraki süreçte etkinliğin bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'da düzenlemesi kararı alındı. Bu kapsamda TEKNOFEST, 2020 yılında Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde, 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ziyaretçi kabul edilmeyen etkinliğe sadece yarışmacılar katıldı.

2021'DE TEKNOLOJİSEVERLER İSTANBUL'DA BULUŞTU

Gaziantep'in ardından 2021'de TEKNOFEST tekrar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi. 2021'deki festival kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44 bin 912 takım ve 200 bin yarışmacı başvurdu.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın da katıldığı etkinlik, çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

2022'DE YURT DIŞINDA İLK KEZ AZERBAYCAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen yıl TEKNOFEST ilk kez yurt dışına açıldı ve Azerbaycan Bakü Crystal Hall'de gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Azerbaycan'da, 10 farklı teknoloji yarışması düzenlendi. Bu yarışmalara 1.010 takım, 5 bin 636 yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST RÜZGARI KARADENİZ'DE ESTİ

TEKNOFEST Azerbaycan'ın ardından festival, 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı merkezli olarak Karadeniz Bölgesi'nde yapıldı.

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında geleceğin odak alanları üzerine 40 farklı teknoloji yarışması gerçekleştirildi. Bu yarışmalara 81 il, 107 ülkeden 154 binden fazla takım ve 600 binden fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST COŞKUSU 2023'TE TEKRAR İSTANBUL'DA

TEKNOFEST'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenmesi planlandı. 16-19 Mart'ta düzenlenecek olan İzmir'deki etkinlik, deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

TEKNOFEST'in İstanbul etkinliği, 27 Nisan-1 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te, paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürünleri ve sundukları hizmetleri de sergiliyor. Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini alacak.

TÜRK YILDIZLARINDAN SOLO TÜRK'E BİRÇOK UÇUŞ GÖSTERİSİ

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

Yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden yapılabiliyor.

İstanbul'un ardından TEKNOFEST, ziyaretçilerini 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Üssü'nde ağırlayacak.

Festival alanında Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü KIZILELMA da olacak. Çorlu Havalimanı'ndan kalkan KIZILELMA, yaklaşık 35 dakika süren uçuşla Atatürk Havalimanı'na vardı.

GÖKBEY DE TEKNOFEST'TE

TEKNOFEST'e katılanlar GÖKBEY helikopterini de inceleyebilecek.

Ankara'dan havalanan GÖKBEY Bursa'da yakıt ikmali yapıp Atatürk Havalimanı'ndaki yerini aldı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

TEKNOFEST'te bu yıl 102 kategoride 41 ana yarışma düzenlenecek. 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği verilecek.

Milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlamaya hazırlanan festival 1 Mayıs'ta sona erecek.