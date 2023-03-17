‘Ay'a bu kıyafetle gidecekler

NASA ve özel uzay şirketi Axiom Space tarafından geliştirilen kıyafetin koyu renkli bir tasarım olması dikkat çekerken yapılan açıklamada kıyafetin prototipte koyu gri renkte olsa da görev sırasında muhtemelen beyaz renkte kullanılacağını vurgulandı. Beyaz renk, astronotları uzayın tehlikeli ortamında korumada yardımcı oluyor. NASA'nın yeni astronot kıyafeti, bugüne kadar kullanılan kıyafetlerde pek sağlanamayan hareket kabiliyeti ve esnekliği sunacak.