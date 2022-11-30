Avrupa basını Milli Muharip Uçak'ı F-22 Raptor'la karşılaştırdı

Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı başarılı hamleler sebebiyle dünya ülkelerinin gözlerini üzerine çevirdiği ülke haline geldi. Türkiye'nin gururu İHA/SİHA'ları almak için sıraya giren dünya devleri bu sefer de Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçak'ını radarlarına aldı. Bulgarianmilitary haber sitesi, Milli Muharip Uçak'ını analiz eden bir haber yayımladı. Makalede, "Türkiye'nin savaş uçağı niyeti yıllardır biliniyor ancak ilk kez geliştirilmekte olan prototipin montaj hattından fotoğrafları resmen ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.

2010 yılından itibaren konuşulan projenin, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ve F-35 projesinden çıkarılmasıyla son 2 yılda daha önemli bir hale geldiğinin vurgulandığı makalede, "Türkiye programdan çıkarılması Washington'u da etkiledi çünkü aynı Türk bileşenlerini aynı fiyata ve aynı dönem için hızlı bir şekilde üretici bulmak zorunda kaldı." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE, ABD'NİN YAPTIRIMLARINA BOYUN EĞMEDİ

Türkiye'nin yaptırımlara rağmen pes etmediğine dikkat çekilen makalede, "Ankara aynı zamanda ABD'nin; uçak bileşenleri, motorları ve malzemeleri üreten diğer ülkeler üzerindeki nüfuzuyla da mücadele etmek zorunda kaldı." denildi.

Türkiye'nin MMU projesinin henüz çizim aşamasındayken ABD'ye veya diğer ortaklarına olan bağımlılığının zamanla artacağına karar verdiğini ve bu nedenle, yerli üretimi teşvik edecek adımlar attığı vurgulandı. Savaş motorları konusunda da Türkiye'nin çalışmalarına dikkat çekilerek, "Türkiye, Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağına güç sağlayacak kendi motorlarını geliştiriyor." ifadesinde bulundu.

Makalede, Milli Muharip Uçak hakkında değerlendirme şu şekilde devam etti: Paylaşılan fotoğraflar, TF-X'in ilerleyişini gösteriyor. Uçağın gövdesi zaten monte edilmiş durumda. Görünüşe göre TF-X iki motordan güç alacak. Yerdeki kaynaklara göre uçak 20+ metre uzunluğunda. İşte bu özelliğinden dolayı Türk uçağı, Amerikan F-22 Raptor ile karşılaştırılmaya başlandı.

2025, Türkiye'nin TF-X'in ilk ana uçuşunu gerçekleştirmesi gereken yıl. Bazı uzmanlar, şaşırtıcı bir şekilde GE F110'ların son derece güvenilir ve verimli motorlar olduğunu söylüyor. Onlara göre geleceğin Türk TF-X motoru da muhtemelen aynı özellikleri taşıyacak. Diğerleri Türkiye'nin GE'nin F110 patentlerini kullanabileceğini iddia ediyor.

"TÜRKLER KENDİ SAVAŞÇILARIYLA DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR"

Yaptırımların Türkiye'yi daha da tetiklediğinin ifade edildiği makalede, "TF-X'in montaj hattında bulunması Ankara için sevindirici bir haber. Bir yandan Türkler, Amerikan yaptırımlarına rağmen meydan okumayı kabul etmeye ve savaşçılarını inşa etmeye hazır olduklarını dünyaya gösteriyor. Öte yandan F-16 yenileme süreçlerini hızlandıracaklar. ABD tek olmadığını artık kabul etmeli" ifadelerine yer verildi.