VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu bildirdi
İsrail'in 157 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi
Suriye'nin kuzeyinde ilk sahur çadırlarda, konteyner kentlerde ve briket evlerde yapıldı
Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu
Otomobil üretimi yüzde 12'lik artışla 151 bin 14 adet oldu
11 Mart 2024 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 12:30:00

Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı SSB himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta hedefini başarıyla vurdu.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Görgün, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Etiketler : savunma sanayii başkanlığı roketsan atmaca füzesi
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
‘Gidemem'e yeni yorum

‘Gidemem'e yeni yorum
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX