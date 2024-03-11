Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak! ������



Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları bir bir değiştiriyor!



Başkanlığımız himayelerinde Roketsan tarafından üretilen #ATMACA... https://t.co/xdYR1Clhpq — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 10, 2024

Görgün, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."