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13 Ekim 2022 Perşembe 11:56:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 11:56:00

Asya ülkesi duyurdu: Türkiye'den Akıncı TİHA satın aldık

Kaynak: Star Gazetesi

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Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, Türkiye'den Akıncı TİHA alındığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) sahip olan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

KARDEŞ ÜLKEDEN AKINCI TİHA KARARI!

AKINCI TİHA'yı duyuran ülkelerden biri de kardeş ülke Kırgızistan oldu.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamchybek Tashiev, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AKINCI TİHA'nın satın alındığını resmen ilan etti. Tashiev, paylaşımında "Akıncı bizimdir! Kardeş insanlar sayesinde" ifadelerini kullandı.

AKINCI TİHA İÇİN İHRACAT GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Milli TİHA Bayraktar AKINCI'ya ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Bayraktar AKINCI TİHA için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Yapılan sözleşmeler kapsamında Bayraktar AKINCI TİHA ve yer sistemlerinin 2023'den itibaren periyodik olarak teslim edilmesi hedefleniyor.

AKINCI TİHA, F-16'NIN OPERASYONEL ÖMRÜNÜN UZAMASINA DESTEK OLACAK

AKINCI TİHA, yüksek faydalı yük kapasitesi, gelişmiş faydalı yükleri ve sensörleri, yapay zekası ve savaş uçakları tarafından taşınan birçok hava-hava ve hava-yer füzesini taşıyabilme kabiliyeti ile ön plana çıkıyor.

Halihazırda F-16'lar tarafından yapılan bazı görevleri üstlenecek ve hem F-16'nın operasyonel ömrünün uzaması sağlayıp hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı için maliyet etkin bir çözüm olacak olan Bayraktar Akıncı TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için çok önemli bir role sahip olacak.

AKINCI TİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLER:

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Seyir – Maksimum Hız: 130 – 195 Knots

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg

Operasyonel – Maksimum İrtifa: 40,000 feet

Havada Kalış: 24 saat

Faydalı Yük Kapasitesi: 1,350 kg

Kanat Açıklığı: 20 mt.

Faydalı Yük – ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Yükseklik: 1 mt.

Faydalı Yük – Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Menzilli Stand Off Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Etiketler : AKINCI TİHA AKINCI TİHA
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