Astronotlara mobil oyunlu eğitim

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, gittikçe büyüyen ticari uzay uçuşları konusunda en önde gelen şirketlerden biri. Daha önce sivilleri de uzaya gönderen şirket, 2023 yılının mart ayında 'Polaris Dawn' ismi verilen bir görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Dört kişilik bir mürettebattan oluşacak bu görevin amacı, dünyanın ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek ve insanlığı Ay görevlerinden bu yana en uzak mesafeye götürmek. Şirketin Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecek Polaris Dawn, uzay uçuşu ve radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkilerini incelenmesini sağlayarak insan sağlığı araştırmalarında çığır açmayı da hedefliyor.