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25 Aralık 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 15:00:00

Astronotlara mobil oyunlu eğitim

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SpaceX, 2023'te tarafından düzenlenecek olan Polaris Dawn görevine katılacak astronotlar için Level Ex ile ortaklık kurdu. Bu şirket, dünyanın ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek olan mürettebatın video oyunlarıyla eğitilmesini sağlayacak.

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, gittikçe büyüyen ticari uzay uçuşları konusunda en önde gelen şirketlerden biri. Daha önce sivilleri de uzaya gönderen şirket, 2023 yılının mart ayında 'Polaris Dawn' ismi verilen bir görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Dört kişilik bir mürettebattan oluşacak bu görevin amacı, dünyanın ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirmek ve insanlığı Ay görevlerinden bu yana en uzak mesafeye götürmek. Şirketin Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecek Polaris Dawn, uzay uçuşu ve radyasyonun insan vücudu üzerindeki etkilerini incelenmesini sağlayarak insan sağlığı araştırmalarında çığır açmayı da hedefliyor.

Etiketler : astronot mobil oyun uzay yürüyüşü
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