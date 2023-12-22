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22 Aralık 2023 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:33:00

'Asteroid avcısı' ömrünü tamamlıyor

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NASA'nın uzun zaman önce yörüngeye gönderdiği Neowise adlı kızılötesi uydusu, güneş parlamaları nedeniyle yörüngesinin dışına itildi. Bu sürecin sonunda uydu, dünya atmosferinde yanarak yok olacak.

Gök cisimlerini keşfetmek için NASA'nın uzun zaman önce yörüngeye gönderdiği Neowise adlı kızılötesi uydusu, güneş parlamaları nedeniyle yörüngesinin dışına itildi. Bu sürecin sonunda uydu, dünya atmosferinde yanarak yok olacak. 2009'da fırlatılan kızılötesi teleskobu, bugüne kadar 200'e yakın gök cismini ortaya çıkarmıştı. Neowise (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer/Dünyaya Yakın Nesne Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Kâşifi) adlı aracın, 2025 yılında artan güneş aktiviteleri nedeniyle kullanılmaz duruma geleceği açıklandı. Teleskobun yörüngesinin zaman içerisinde gittikçe daha da alçalacak. Bu durumun nedeni olan güneş parlamaları aslında diğer uyduları da etkileyecek.

Etiketler : nasa uzay aracı teknoloji
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