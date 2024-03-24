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24 Mart 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:24 Mart 2024 Pazar 13:30:00

ASELSAN'ın yaka kamerası güvenlik güçlerinin üçüncü gözü oldu

Kaynak: AA

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ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında belirliyor.

ASELSAN'dan edindiği bilgiye göre, güvenlik güçleri, geliştirilen yerli ve milli ürünler sayesinde son teknolojiyle buluşturuluyor.

Bu ürünlerden biri olan ODAKAN yaka kamerasıyla sahadaki her süreç anbean kayıt altına alıyor. İlk olarak Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yaka kamerası, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen Akıllı Yol Kontrol Noktaları ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) Projesi kapsamında suçlular veya aranan şahısların tespiti için jandarma tarafından kullanılmaya başlandı. Ardından Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (KGYS) Projesi kapsamında da söz konusu kameralar Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.

ANLIK TARAMAYLA SUÇLU TESPİTİ

Dokunmatik ekranı ve gece görüşü imkanı veren LED aydınlatmalarının yanı sıra tasarımıyla da sahada güvenlik güçlerine kolaylık sağlayan ODAKAN yaka kamerası, sesli video kaydı yaparken yüksek çözünürlüklü görüntü alıyor. Hem merkeze canlı yayın yapan hem de görüntüyü hafızasına kaydeden kamera sayesinde anlık taramayla aranan suçlular veya suça karışmış araç plakaları sahada görevli güvenlik güçlerinin kullandığı cihaza bildiriliyor.

Geniş açı çekim yapabilen kamera, ASELSAN vakum sistemiyle şarj ediliyor. Şarj sırasında hafızadaki görüntüler merkezdeki kayıt birimlerine aktarılıyor. Harici bataryayla çalışan yaka kameralarının yedek bataryaları kullanım devamlılığını da sağlıyor. Kritik görevlerde ve anlarda kesintiye neden olmamak için batarya değişimi sırasında yaka kamerası çalışmaya devam ediyor, kayıt tuşuna basılmadan önce de belli bir süre ön kayıt imkanı sağlanıyor.

Dayanıklılığıyla dikkati çeken yaka kamerası, olumsuz hava koşullarında dahi çalışıyor. Kamera, düşmeye ve sıvı temasına dayanıklı bir korumaya sahip bulunuyor.

YERLİ VE MİLLİ YAPAY ZEKA ALGORİTMALARI KULLANILIYOR

Yaka kamerasını kullanan güvenlik güçlerinin konum bilgisi ilgili kurumla da paylaşılabiliyor. Böylece, gerekli durumlarda sahadaki personelin anlık görüntüsü merkeze iletilerek gerekli iletişim sağlanıyor.

Yerli ve milli yapay zeka algoritmaları kullanılan yaka kameralarındaki sistem ihtiyaca göre geliştirilebiliyor. Gelecek dönemde kullanımı yaygınlaştırılacak yaka kameralarıyla geliştirilmiş yüz ve plaka tespit özelliklerinin kullanıma alınması planlanıyor.

Etiketler : aselsan yaka kamerası güvenlik güçleri
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