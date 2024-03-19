ASELSAN, Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı geliştirdi

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor.

DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ve üstün teknolojisi ile Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücüne güç katıyor.

Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor.

Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

DÜŞMAN DENİZALTILARI TÜRK DONANMASI İÇİN BİR TEHDİT OLMAKTAN ÇIKIYOR



Sonar performans modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. DÜFAS'ın sahip olduğu teknik özelliklerle düşman denizaltıları Türk donanması için tehdit olmaktan çıkıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 'Çanakkale geçilmez' diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun. ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, şanlı donanmamızın gücüne güç katacak." ifadesini kullandı.