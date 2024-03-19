VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail duyuru yapmadan Refah'a saldırı başlattı
Özgür Özel'in 'Darbe' saçmalamasına AK Parti'den tepki! "Bu akıl tutulmasıdır"
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 819'a yükseldi
NATO'nun inovasyon hızlandırıcı ağına Türkiye'den 8 merkez daha katıldı
Kedi Eros için istinafa başvuru
Zeytinburnu'nda 12 katlı iş merkezinde yangın çıktı
19 Mart 2024 Salı 12:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 12:00:00

ASELSAN, Türkiye'nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı geliştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

ASELSAN, teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi'ni (DÜFAS) tamamen özgün teknolojiyle Mavi Vatan'a kazandırdı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DÜFAS, denizaltılar ve torpidolar gibi su altı tehditlerinin uzun mesafelerden tespit edilmesini sağlıyor.

DÜFAS, derinliği değiştirilebilir aktif ve pasif sonar yetenekleri ve üstün teknolojisi ile Mavi Vatan'da Türk donanmasının gücüne güç katıyor.

Yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemi DÜFAS, akustik sinyalleri aktif sonar bileşenleri aracılığıyla yayınlıyor.

Yayınlanan sinyalin hedeflerden yansımalarını pasif sonar ile toplayarak su altı taktiksel resmi oluşturan DÜFAS, uzun menzilde, yüksek doğrulukta su altındaki tehditlerin tespitini ve takibini sağlıyor.

DÜŞMAN DENİZALTILARI TÜRK DONANMASI İÇİN BİR TEHDİT OLMAKTAN ÇIKIYOR

Sonar performans modelleme kabiliyetiyle dikkati çeken DÜFAS, bistatik/multi-statik çalışmaya uygun mimarisi ile öne çıkıyor. DÜFAS'ın sahip olduğu teknik özelliklerle düşman denizaltıları Türk donanması için tehdit olmaktan çıkıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, denizaltı gibi tehditlerin tespitine ilave olarak, pasif sonar modunda ortam gürültülerini dinleyerek torpido gibi tehditlerin de tespitini yapıyor. DÜFAS aynı zamanda, bir torpido tehdidi algıladığında karşı tedbir ekipmanlarını devreye sokarak riski ortadan kaldırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 'Çanakkale geçilmez' diyen milletimize ve şanlı ecdadımızın ruhuna armağan olsun. ASELSAN mühendisliğinin önemli bir ürünü DÜFAS, deniz altındaki tehditlerin tespit edilebilmesi için geliştirildi. 360 derece tüm yönlü tarama kabiliyetiyle denizaltı ve torpidoları etkin şekilde tespit edebilen DÜFAS, şanlı donanmamızın gücüne güç katacak." ifadesini kullandı.

Etiketler : savunma sanayii aselsan düfas
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak

Ahmet eski arkadaşım olarak kalacak
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX