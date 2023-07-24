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24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:45:00

ASELSAN rüzgarın gücünü arkasına alacak

Kaynak: AA

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ASELSAN, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip rüzgar türbinlerini göreve hazırlıyor.

ASELSAN, yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalar kapsamında Türkiye'nin en yüksek yerlilik oranına sahip rüzgar türbinlerini göreve hazırlıyor.

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023), haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak. Şirket, başta enerji, ulaşım, sağlık olmak üzere sivil alandaki teknolojilerini de tanıtacak.

Yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik dışa bağımlılığı sonlandırmak için bir süredir kritik altyapılara yönelik çalışmalar yapan ASELSAN'ın yoğunlaştığı alanlardan birini rüzgar türbinleri oluşturuyor.

ASELSAN'ın askeri alanda elde ettiği 45 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini kullanarak geliştirdiği jeneratör, güç dönüştürücü, kontrol sistemi yazılımları ve SCADA sistemi, üretilecek rüzgar türbinlerinde kullanacak.

4,3 megavat güç kapasitesinde Türkiye'nin ilk yerli rüzgar türbininin kritik bileşenlerini (jeneratör, güç dönüştürücü, kontrol sistemi yazılımları ve SCADA sistemi) geliştiren ASELSAN, Elektrik Üretim AŞ ile imzaladığı sözleşme kapsamında 100 metre kule yüksekliğine ve 136 metre rotor çapına sahip 2 rüzgar türbinini Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı (RES) sahasında kurup, devreye alacak.

Kurulacak türbinler, bu güç seviyelerinde ilk yerli ürün niteliği taşımasının yanında, geliştirilen ürünler ve yerli tedarik zincirinin kullanımıyla bugüne kadar Türkiye'de kurulumu yapılacak en yüksek yerlilik oranına sahip rüzgar türbini olacak.

Proje kapsamında, Türkiye'de daha önce yerli üretimi yapılmamış birçok rüzgar türbini bileşeni ASELSAN ve oluşturulan tedarik zinciriyle yerli olarak üretilmeye başlandı. ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen jeneratör ve güç dönüştürücünün prototip üretimleri tamamlandı ve testleri yine şirket tarafından kurulumuna başlanan megavat üstü güç elektroniği test laboratuvarında yapılacak. Kurulumu devam eden test laboratuvarı Türkiye'de bu güçte ilk test laboratuvarı olacak ve aynı zamanda askeri platformlarda kullanılan motor ve sürücü testlerini de gerçekleştirebilecek.

Rüzgar türbinlerinin 2024'ün ikinci yarısında sahada kurulumu planlanıyor.

Yenilenebilir enerji alanına odaklanan ASELSAN Enerji Sistemleri, rüzgar enerjisinin yanında güneş enerji santralleri için farklı kapasitelerde eviriciler ve enerji depolama sistemlerinde kullanılabilecek güç elektroniği bileşenlerini geliştiriyor. Ayrıca SCADA sistemlerinde petrol, doğal gaz, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarına yönelik çözümler sunuyor.

Etiketler : aselsan rüzgar türbini yenilenebilir enerji
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