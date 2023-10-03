ASELSAN ile ROKETSAN arasında sözleşme

ASELSAN ile ROKETSAN arasında Haberleşme Sistemleri, Arayıcı Başlık Sistemleri ve Atış Kontrol Sistemleri'ne yönelik yeni sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, söz konusu anlaşmanın toplam değeri 4,9 milyon dolar, 5,2 milyon avro ve 55,2 milyon Türk lirası tutarındaki sözleşmelerden oluştuğu bildirildi.