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19 Aralık 2021 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 17:30:00

Araştırmacılar cevap arıyor: TikTok zihnimizi okuyabilir mi?

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New York Times'ta yayınlanan 'TikTok Zihninizi Nasıl Okur?' başlıklı haber üzerine araştırmacılar harekete geçti.

New York Times'ta yayınlanan 'TikTok Zihninizi Nasıl Okur?' başlıklı haber üzerine araştırmacılar harekete geçti. Boston, Binghamton ve Londra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Tik Tok un algoritmasının nasıl çalıştığı üzerine bir çalışma yaptı. Sonuç olarak 'kullanıcıların ilgisini çeken videoların peşpeşe gelmesinde en önemli etken izlenme ve beğeni oranlarına göre gelişen bir yazılım sisteminin var olması' denildi. 'Algoritma, insan zihninden bağımsız işler, bu bir mühendislik işidir' şeklinde açıklama yapıldı.

Etiketler : TikTok zihnimizi okuyabilir mi? New York Times TikTok Zihninizi Nasıl Okur
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