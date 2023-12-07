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Araştırma: Elektrikli yılan balıkları, verdikleri akımla canlılarda gen aktarımına sebep olabilir
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07 Aralık 2023 Perşembe 14:40:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 14:40:00

Araştırma: Elektrikli yılan balıkları, verdikleri akımla canlılarda gen aktarımına sebep olabilir

Kaynak: AA

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Japonya'daki Nagoya Üniversitesinden bilim insanları, elektrikli yılan balıklarının, farklı genlerin küçük balık larvalarına aktarımına sebep olabilecek kadar akım verebildiğini tespit etti.

Nagoya Üniversitesine göre, Profesör Eiichi Hondo önderliğinde yürütülen araştırma, yılan balıklarının ürettiği elektriğin, genetik materyallerin canlıların hücrelerine aktarılmasına neden olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, laboratuvarda zebra balığı larvaları ve elektrikli yılan balığının bulunduğu ortama DNA taşıyan yeşil floresan protein (GFP) eklenerek yapıldı.

Yılan balığının elektrik vermesinin ardından mikroskopta incelenen larvaların yaklaşık yüzde 5'inde GFP pozitif hücrelere rastlandı.

Bu sayede laboratuvar ortamında hücre zarının geçirgenliği artırılarak yabancı DNA'nın hücreye eklenmesini sağlamak için elektrik uygulanması anlamına gelen "elektroporasyon"un doğada kendiliğinden gerçekleştiği gözlemlenmiş oldu.

Araştırmacılardan Atsuo Iida, deneyin sonucuna ilişkin, "Bu durum, elektrikli yılan balığından gelen elektrik salınımının, hücrelere gen aktarımına sebep olabileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "PeerJ" dergisinde yayımlandı.

Etiketler : araştırma elektrikli yılan balıkları akım canlı gen aktarımı
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