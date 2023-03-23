Arama butonuna da reklam!

Anasayfa ve Keşfet sayfasının yanı sıra Hikâyeler'in de aralarına reklam yerleştiren Instagram şimdi de arama butonuna reklam getirdi. Popüler sosyal medya platformu, artık bir şey arattığınızda arama sonuçlarında reklam göstermeye başlayacağını açıkladı. Söz konusu yeniliğin şimdilik bir test olduğu ifade edilirken önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılarda gösterilmesi bekleniyor.

Instagram'a gelecek yeni reklam yerleşimiyle birlikte uygulamada reklamlarla rastlayacağımız tüm yerler şu şekilde olacak:

