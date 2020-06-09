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09 Haziran 2020 Salı 17:53:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 18:10:00

Araçlarla ilgili tüm bilgilere e-Devlet'ten ulaşılabilecek

Kaynak: AA

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e-Devlet'in yeni hizmeti 'Araçlarım' ile vatandaşlar hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyebilecekler.

e-Devlet yeni bir hizmetini daha yakında kullanımına sunuyor. 'Araçlarım' hizmetiyle vatandaşlar 'tek tıkla' tüm işlemlerini yapabilecekler.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet üzerinden daha önce araçlarla ilgili 15 farklı hizmet için ayrı sayfalarda işlem yapıldığını söyledi.

'ARAÇLARIM' BÖLÜMÜ ÜZERİNDEN 'TEK TIKLA' ULAŞILABİLECEK

Yapılan çalışmayla önemli bir kolaylık sağlanacağını anlatan Koç, bu kapsamda vatandaşların, araçlarıyla ilgili farklı kurumlarca yürütülen hizmetlere e-Devlet'te yer alacak "Araçlarım" bölümü üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini vurguladı.

Koç, e-Devlet'ten araçlara ilişkin yapılan sorgulama verilerine değinerek "Araç plakasına yazılan cezalara yönelik sorgulama 83 milyondan fazla, araç sorgulama işlemi yaklaşık 25 milyon, HGS hesap bilgileri sorgulama işlemi de yaklaşık 18 milyon defa yapıldı. Yıl içerisinde yoğun olarak kullanılan bu hizmetlere artık tek bir noktadan ulaşılabilecek" dedi.

TÜM ÖDEMELER KOLAYLIKLA YAPILABİLECEK

Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı altında kimlik doğrulamayla ulaşılabilen hizmetlerin de artık aynı sayfada görüntüleneceğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, 'Araçlarım' hizmetiyle hiçbir yere gitmeden sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi ve borç durumu gibi birçok bilgiyi tek ekran üzerinden görüntüleyerek bunlara ilişkin ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri için özel bir hizmet sayfası da hazırlandı. Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm raporlarını inceleyebilecek. Artık 'Araçlarım’ sayfasında gözüken tüm ceza ödemeleri kolaylıkla yapılabilecek."

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