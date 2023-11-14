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14 Kasım 2023 Salı 15:05:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 15:05:00

Araç trafiğine uçan taksi çözümü... 40 kilometreyi 10 dakikada kat edecek

Kaynak: AA

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Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometrelik rotayı tamamlayabilecek. Etkinliğin ilgi gören araçlarından olan ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın tasarladığı dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, tamamen elektrikli olarak geliştirildi. 160 kilometre mesafeye kadar uçma kapasitesine sahip uçak, 80 kilometreye kadar olan şehir içi yolculuklar için tasarlandı.

Gelecek yıllarda taksi olarak kullanılması planlanan elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, 10 dakikada 40 kilometre yol katedebilecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı sergileniyor.

Etkinliğin ilgi gören araçlarından olan ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın tasarladığı dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, tamamen elektrikli olarak geliştirildi. 160 kilometre mesafeye kadar uçma kapasitesine sahip uçak, 80 kilometreye kadar olan şehir içi yolculuklar için tasarlandı.

2026'DA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE HİNDİSTAN'DA YOLCU TAŞIMASI HEDEFLENİYOR

241 kilometre hız kapasitesiyle dizayn edilen araç, saatlerce süren yolculukları dakikalara düşürmeyi hedefliyor. 10 dakikada 40 kilometre yol katedebilen araç, pilot hariç 4 yolcu taşıyabiliyor. Bagaj taşıma imkanı da sunan Midnight, 12 dakikalık şarjla 32 kilometre gidebiliyor.

Helikopterden 100 kat daha sessiz çalışan uçağın rekabetçi fiyatlandırma politikasıyla kara yolu taşımacılığına alternatif sunması bekleniyor. Araçla bugüne kadar çok sayıda test uçuşu gerçekleştirildi. Ticari hava yollarıyla benzer seviyelerde güvenlik sertifikasyonunu hedefleyen aracın sertifikasyon süreçleri devam ediyor.

Yolcu taşımacılığı, kargo ve lojistik, acil durum servisleri gibi farklı alanlarda kullanımı öngörülen aracın, 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'da taksi olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

"HİZMETE BAŞLADIĞINDA KESİNLİKLE DENEYİMLEMEK İSTİYORUM"

Archer Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Adam Goldstein, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Midnight'ın, 2025'te ABD'de sertifikasyon sürecini tamamlamasını umduklarını belirterek, bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026'da uluslararası olarak operasyonlarına başlamayı planladıklarını söyledi.

Şirketlerinin, alanında dünyanın en iyilerinden olduğunu vurgulayan Goldstein, ileri seviyede mühendislik, sertifikasyon süreci ve üretim aşamalarına sahip olduklarını dile getirdi.

Dubai Airshow 2023 ziyaretçisi Shahrzad Nakhei ise aracın dış ve iç tasarımının çok etkileyici olduğunu aktararak, "Bu uçağın taksi olarak kullanılacak olması gerçekten inanılmaz. Hizmete başladığında kesinlikle deneyimlemek istiyorum." dedi.

Etiketler : uçan taksi Midnight trafik
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