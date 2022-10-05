Apple'ın iş için aradığı 4 özellik

Apple Ceo'su Tim Cook, işe alım mülakatlarında belirleyici olan dört özelliği açıkladı. Cook'a göre Apple'da çalışmak için işbirliği, yaratıcılık, merak ve uzmanlık özelliklerine ihtiyacınız var.

Güçlü bireysel katkıların önemli olduğunu belirten Cook, "Ancak birlikte çalışan bir grup inanılmaz işler çıkarabilir. Eğer fikrimi sizinle paylaşırsam, harika işler ortaya çıkabilir" dedi.