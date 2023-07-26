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26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:30:00

Apple'dan çerçevesiz iPhone!

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Apple, iPhone serileriyle akıllı telefon dünyasına adeta yön veriyor. Apple, serilerinde ekran boyutlarını arttırmaya devam ediyor.

Apple, iPhone serileriyle akıllı telefon dünyasına adeta yön veriyor. Apple, serilerinde ekran boyutlarını arttırmaya devam ediyor.

iPhone 15 serisinin çerçevesi oldukça ince olacak ve ekran boyutu büyüyecek. Şirket, çerçeveleri giderek yok etmek istiyor.

Etiketler : iPhone Apple iPhone 15 serisi
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