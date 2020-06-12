Apple'a 1 trilyon dolarlık rekor dava

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, şimdiye kadar açılan bazı davalarda cezaya çarptırılmıştı. Ancak son açılan dava, şirketin bu zamana kadar karşı karşıya kaldığı en büyük tazminat davası olma özelliğine sahip.



Terrell Parker isimli kullanıcı, 2018'de başına gelen bir olay nedeniyle Apple'a 1 trilyon dolarlık rekor bir dava açtı.

Yaşanan bir arıza sonucu cihazını Apple Store’a götürdüğünü belirten Parker, mahkemeye yaptığı başvuru dilekçesinde “Telefonum, eski bir iPhone modeli ile değiştirildi. Bu modelde şifreleri sıfırlamak ve uygulamaları yeniden indirmek zorunda kaldım” ifadelerine yer verdi.

Parker’ın telefonuna yanlışlıkla henüz herkese açık olmayan bir iOS sürümünün kurulmuş ve bu sürümün daha sonra Apple çalışanları tarafından silinmiş olabileceği belirtiliyor.



Yaşadığı bu sorun üzerine Apple’ın mağazasına gittiğini belirten 39 yaşındaki kullanıcı, tamir işlemini yapan kişinin kendisini “çılgın” olarak tanımladığını ifade etti.

2019 YILINDA DA DAVA AÇMIŞTI

Aynı kullanıcı, 2019 yılında Apple’dan 2 trilyon dolar isteyerek yeniden gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıl iPhone 7 ve iOS 12 için her biri 1 trilyon dolara tekabül eden tazminat talebinde bulunan Parker'ın suçlamalarına mahkeme takipsizlik kararı vermişti.