Apple Watch kullanıcıları dikkat!

Apple Watch başta olmak üzere bazı akıllı saatler, artık el yıkama süresi konusunda kullanıcılarına hatırlatmada bulunarak onların daha hijyenik olmasını sağlıyor. watchOS'un yeni sürümüyle birlikte gelecek olan el yıkama sayacıyla ilgili açıklama yapan Apple ise bu özelliği koronavirüs salgını öncesi düşündüklerini ve geliştirdiklerini kaydetti. Yani salgın olmasaydı da bu özelliği zaten Apple kullanmayı planlıyormuş.

Apple'ın WWDC 2020 etkinliğinde duyurduğu bu özelliğinin WHO yani Dünya Sağlık Örğütü'nün en az 20 saniye boyunca ellerin su ve sabunla yıkanması gerektiğini ifade etmesinin ardından gelmesi dikkat çekmiş ve şirketin koronavirüse karşı bu özelliği geliştirdiği düşünülmüştü.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Özelliğin aktif hale gelmesi için kullanıcıların herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Siz ellerinizi yıkamaya başladığınız anda sayaç otomatik olarak başlıyor ve 20 saniyeden geriye doğru sayıyor.