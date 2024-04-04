Apple Watch 'cankurtaran' oluyor

Apple Watch için alınan yeni bir patent, bu akıllı saatin bir cankurtarana dönüşeceğini ortaya koydu. Patente göre kullanıcı, yüzme bilip bilmediğini saate yazacak. Saatin sensörleri de bu girdiye göre çalışacak. Diyelim ki yüzme bilmeyen birisi, havuz veya denizin derin bir noktasına indi. Böyle bir durumda Apple Watch devreye girecek, can kurtaranlara uyarı verecek.