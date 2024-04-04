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04 Nisan 2024 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 08:00:00

Apple Watch 'cankurtaran' oluyor

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Apple Watch için alınan yeni bir patent, bu akıllı saatin bir cankurtarana dönüşeceğini ortaya koydu.

Apple Watch için alınan yeni bir patent, bu akıllı saatin bir cankurtarana dönüşeceğini ortaya koydu. Patente göre kullanıcı, yüzme bilip bilmediğini saate yazacak. Saatin sensörleri de bu girdiye göre çalışacak. Diyelim ki yüzme bilmeyen birisi, havuz veya denizin derin bir noktasına indi. Böyle bir durumda Apple Watch devreye girecek, can kurtaranlara uyarı verecek.

Etiketler : apple watch akıllı saat deniz cankurtaran
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