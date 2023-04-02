Apple tüm hareketleri izleyecek

Apple giyilebilir ürünler için iki patent aldı. Bu patentler, Apple'ın sunduğu sağlık ve fitness özellikleri için önem arz edecek. Apple'ın ilk patenti, kullanıcının duruş pozisyonlarına odaklanıyor. Kulaklıklar aracılığıyla kullanılabilen teknoloji, bir tüketicinin oturduğunu, kalktığını veya kalktığını ya da yürümeye başladığını tespit edebiliyor. İkinci patent, vücudun 2 boyutlu iskelet modelini oluşturmaya odaklanıyor. Apple Watch veya AirPods gibi ürünlerdeki sensörleri kullanan marka, bu patent ile vücuttaki tüm hareketleri algılayacak. Apple, bu sayede ultra gelişmiş fitness hizmeti sunmaya başlayabilir.