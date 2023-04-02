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02 Nisan 2023 Pazar 17:44:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 17:44:00

Apple tüm hareketleri izleyecek

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Apple giyilebilir ürünler için patentler aldı.

Apple giyilebilir ürünler için iki patent aldı. Bu patentler, Apple'ın sunduğu sağlık ve fitness özellikleri için önem arz edecek. Apple'ın ilk patenti, kullanıcının duruş pozisyonlarına odaklanıyor. Kulaklıklar aracılığıyla kullanılabilen teknoloji, bir tüketicinin oturduğunu, kalktığını veya kalktığını ya da yürümeye başladığını tespit edebiliyor. İkinci patent, vücudun 2 boyutlu iskelet modelini oluşturmaya odaklanıyor. Apple Watch veya AirPods gibi ürünlerdeki sensörleri kullanan marka, bu patent ile vücuttaki tüm hareketleri algılayacak. Apple, bu sayede ultra gelişmiş fitness hizmeti sunmaya başlayabilir.

Etiketler : apple patent giyilebilir ürün

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