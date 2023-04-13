Apple ses tuşlarını kaldırmaktan vazgeçti
iPhone 15 Pro, fiziksel olarak butonlar içermeyecekti.
Apple bunun yerine iPhone 7 ve 8'in ana ekran tuşunda gördüğümüz dokunma hissi uyandıran 'taptic' teknolojisi kullanacaktı. Bunu söyleyen isimlerden bir tanesi de deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo'ydu. Ancak Kuo, kendini yalanlayan yeni bir açıklama yaptı. Apple analistine göre iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max, tıpkı iPhone 14 ailesindeki gibi fiziksel tuşlara sahip olacak. Yapılan açıklamaya göre Apple, tedarik sorunlarının üstesinden gelemediği için vazgeçmek zorunda kaldı.
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