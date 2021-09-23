Apple, sağlık bilgilerini cepte taşıtacak

iPhone sahiplerinin de dijital aşı karnelerini sürekli yanında taşımaları gerektiğinin farlında olan Apple, çözümü Wallet uygulamasında buldu. Bu konu için Doğrulanabilir Sağlık Kayıtları Sistemi'yle çalışma kararı alan şirket, kullanıcıların kayıtlarını güvenli olan bir uygulamada bulunduracağının garantisini verdi. iOS 15'e gelecek bir güncellemeyle hayatımıza girecek olan uygulama, özellikle seyahat gibi durumlarda işimizi kolaylaştıracak. Aynı zamanda sağlık kayıtlarının güvenliğini de garanti altına almış olacak.

