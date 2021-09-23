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23 Eylül 2021 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 19:30:00

Apple, sağlık bilgilerini cepte taşıtacak

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iPhone sahiplerinin de dijital aşı karnelerini sürekli yanında taşımaları gerektiğinin farlında olan Apple, çözümü Wallet uygulamasında buldu.

iPhone sahiplerinin de dijital aşı karnelerini sürekli yanında taşımaları gerektiğinin farlında olan Apple, çözümü Wallet uygulamasında buldu. Bu konu için Doğrulanabilir Sağlık Kayıtları Sistemi'yle çalışma kararı alan şirket, kullanıcıların kayıtlarını güvenli olan bir uygulamada bulunduracağının garantisini verdi. iOS 15'e gelecek bir güncellemeyle hayatımıza girecek olan uygulama, özellikle seyahat gibi durumlarda işimizi kolaylaştıracak. Aynı zamanda sağlık kayıtlarının güvenliğini de garanti altına almış olacak.

Etiketler : iPhone dijital aşı karneleri Sağlık Kayıtları Sistemi iOS 15
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