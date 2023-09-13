Apple, ‘iPhone mini' üretimini durdurabilir

Apple'ın iPhone 13 mini üretimini bu günlerde sonlandıracağı iddia edildi. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından yapılan açıklamalara göre Apple'ın 2021 yılında tanıttığı iPhone 13 mini isimli modeli, artık yolun sonuna geldi. Dolayısı ile "iPhone mini" tarih olacak. iPhone 13 mini stokları, ABD gibi bazı ülkelerde kritik seviyelere indi. Hatta bazı varyantlarda tahmini teslimat süresi 8 haftalara kadar uzamış durumda. Dahası Gurman, iPhone 13 mini üretiminin durdurulabileceğini söyledi.

