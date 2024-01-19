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19 Ocak 2024 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 07:38:00

Apple inadından vazgeçti! App Store zorunluluğu kalktı

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App Store bünyesinde bulunan uygulamalar için alternatif ödeme sisteminin önü açıldı. Apple, App Store üzerinden alternatif ödemelere izin vermek zorunda kalacak.

App Store kuralları değişti! App Store bünyesinde bulunan uygulamalar için alternatif ödeme sisteminin önü açıldı. Şirket, kullanıcılara "Bir dış sayfaya yönlendiriliyorsunuz, Apple bu tür satın alımlarda yaşanabilecek gizlilik ve güvenlik sorunlarından sorumlu değildir" şeklinde bir mesaj gösterecek. Bu da Apple'ın App Store üzerinden alternatif ödemelere izin vermek zorunda kalacağını gösteriyor.
Etiketler : apple app store teknoloji
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