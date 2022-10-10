Apple, 5C'nin fişini çekiyor!

Apple'ın 2013 yılında tanıttığı iPhone 5c için yolun sonu göründü. Şirket, 1 Kasım'da cihazı emekliye ayıracak. Böylece iPhone 5c'nin yedek parça üretimi ve onarım hizmeti iptal edilecek.

Apple, 2020'nin Ekim ayında iPhone 5c'yi "vintage ürün" kategorisine göndermişti. Bu kategorideki modeller, belirli bir düzeyde yedek parça ve onarım gibi hizmetlerden yararlanabiliyordu.